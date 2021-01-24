Сульшер готов отпустить Лингарда в аренду этой зимой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер готов отпустить полузащитника команды Джесси Лингарда в аренду в нынешнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По информации источника, Сульшер очень хотел сохранить Лингарда в преддверии напряжённой второй половины сезона, но после переговоров с полузащитником согласился, что ему следует перейти в другую команду, чтобы чаще получать игровую практику. Окончательное решение о будущем Лингарда будет принято в ближайшие дни.

В нынешнем сезоне Джесси провёл за «Манчестер Юнайтед» всего три матча в Кубке лиги. 28-летний футболист недоволен количеством игрового времени, предоставляемого ему тренерским штабом «красных дьяволов». Сообщалось, что он может перейти в «Шеффилд Юнайтед» или «Ниццу».