В Бразилии четыре футболиста и президент клуба погибли в авиакатастрофе

Футболисты и президент клуба «Пальмас», выступающего в бразильской Серии D, погибли при крушении самолёта, сообщает Globoesporte.

Трагедия произошла на взлётно-посадочной полосе в Лузимангесе сегодня утром, 24 января. Частный самолёт разбился через несколько минут после взлёта, упав на землю в зарослях сразу за границей взлётно-посадочной полосы. На борту находились футболисты Лукас Пракседес, Гильерме Ноэ, Рануле и Маркус Молинари, президент «Пальмаса» Лукас Мейра и пилот Вагнер.



Игроки «Пальмаса» вылетели в Гоянию, где им предстояло сыграть с «Вила-Новой». «Вила Нова» опубликовала заявление с соболезнованиями в адрес «Пальмаса», в клубе готовы перенести матч.

Напомним, в 2016 году в Бразилии был объявлен трёхдневный траур в связи с авиакатастрофой самолёта, на борту которого находились игроки клуба «Шапекоэнсе». Жертвами трагедии стали по меньшей мере 76 человек.