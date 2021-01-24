«Челси» уверенно вышел в 1/8 Кубка Англии благодаря хет-трику Абрахама

На стадии 1/16 финала Кубка Англии лондонский «Челси» встретился с «Лутон Таун» из Чемпионшипа. Матч проходил на «Стэмфорд Бридж» и завершился уверенной победой хозяев.
«Челси» вышел на матч не без доли ротации в составе, однако звёздные атакующие новички команды Вернер и Зиеш появились на поле со стартовых минут. Впрочем, главную роль в матче сыграли вовсе не они, а Тэмми Абрахам, который оформил хет-трик. Первые два гола британский бомбардир забил на стартовом отрезке встречи: на 11-й и 17-й минутах.
На 30-й минуте «Лутон» усилиями Джордана Кларка отквитал один мяч. Однако уже после перерыва, на 74-й минуте, Абрахам вновь довёл преимущество «Челси» до комфортных двух голов. Игра ожидаемо проходила под диктовку «аристократов», поэтому итоговые 3:1 не стали ни для кого сенсацией.
Таким образом, «Челси» уверенно оформил выход в 1/8 Кубка Англии, где подопечным Фрэнка Лэмпарда предстоит сыграть с «Барнсли». Эта встреча пройдёт 10 февраля.
- 24 января 2021
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