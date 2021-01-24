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«Челси» уверенно вышел в 1/8 Кубка Англии благодаря хет-трику Абрахама

«Челси» уверенно вышел в 1/8 Кубка Англии благодаря хет-трику Абрахама
Футбол / Англия 0
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На стадии 1/16 финала Кубка Англии лондонский «Челси» встретился с «Лутон Таун» из Чемпионшипа. Матч проходил на «Стэмфорд Бридж» и завершился уверенной победой хозяев.

«Челси» вышел на матч не без доли ротации в составе, однако звёздные атакующие новички команды Вернер и Зиеш появились на поле со стартовых минут. Впрочем, главную роль в матче сыграли вовсе не они, а Тэмми Абрахам, который оформил хет-трик. Первые два гола британский бомбардир забил на стартовом отрезке встречи: на 11-й и 17-й минутах.

На 30-й минуте «Лутон» усилиями Джордана Кларка отквитал один мяч. Однако уже после перерыва, на 74-й минуте, Абрахам вновь довёл преимущество «Челси» до комфортных двух голов. Игра ожидаемо проходила под диктовку «аристократов», поэтому итоговые 3:1 не стали ни для кого сенсацией.

Таким образом, «Челси» уверенно оформил выход в 1/8 Кубка Англии, где подопечным Фрэнка Лэмпарда предстоит сыграть с «Барнсли». Эта встреча пройдёт 10 февраля.

Кубок Англии. 1/16 финала
24 января 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 1
Лутон Таун
Лутон
1:0 Абрахам – 11'   2:0 Абрахам – 17'   2:1 Кларк – 30'   3:1 Абрахам – 74'
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