Соболев: у Тедеско я перед каждой игрой думаю, что не в составе

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как главный тренер красно-белых Доменико Тедеско объявляет состав на игру.

«Обычно за три-четыре дня до матча тренер наигрывает состав и на 80-90% понятно, какие игроки выйдут в старте. А у Доменико я перед каждой игрой думаю, что не в составе. Возможно, это и хорошо: стараюсь доказывать, что это я должен попасть в старт. И когда прихожу на установку на стадионе, то жду, когда же тренер назовёт нападающих: слышу свою фамилию и расслабляюсь. Именно расслаблюсь. Я же очень хочу играть!



Бьёт ли по психологии, когда выходишь в конце матча? Кого-то, может, и бьёт. Конечно, всегда хочется играть в старте и как можно больше. Если тренер дал тебе 10 минут, значит, за них нужно показать себя максимально – чтобы в следующей игре он дал тебе 15 минут. Для меня это действует так. Вот против «Локомотива» я вышел на 30 минут, забил гол, мы победили. У выходов с замены есть же и свои плюсы: нападающий злее, хочет ещё сильнее доказать и забить», — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.