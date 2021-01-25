«Лион» на выезде разгромил «Сент-Этьен» со счётом 5:0

В матче 21-го тура французской Лиги 1 «Лион» уверенно переиграл в гостях «Сент-Этьен». Встреча проходила на стадионе «Жоффруа Гишар» и завершилась разгромной победой «ткачей» со счётом 5:0.

Уже в первом тайме «Лион» добыл преимущество в два мяча благодаря голам Тино Кадевере на 16-й минуте и Марсело на 36-й минуте. Во втором тайме каждый из них записал на свой счёт по дублю. На этот раз первым забил Марсело, на 59-й минуте, а чуть позже, на 68-й минуте, вновь отметился Кадевере. Финальной точкой в матче стал гол Мемфиса Депая на 82-й минуте, который и установил итоговый счёт встречи.

Таким образом, «Лион» продолжает активное участие в чемпионской гонке французского чемпионата. На данный момент «ткачи» отстают от «Пари Сен-Жермен» и «Лилля», которые расположились на первом и втором местах соответственно, всего на 2 очка.