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«Лион» на выезде разгромил «Сент-Этьен» со счётом 5:0

«Лион» на выезде разгромил «Сент-Этьен» со счётом 5:0
Футбол / Франция 0
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В матче 21-го тура французской Лиги 1 «Лион» уверенно переиграл в гостях «Сент-Этьен». Встреча проходила на стадионе «Жоффруа Гишар» и завершилась разгромной победой «ткачей» со счётом 5:0.

Уже в первом тайме «Лион» добыл преимущество в два мяча благодаря голам Тино Кадевере на 16-й минуте и Марсело на 36-й минуте. Во втором тайме каждый из них записал на свой счёт по дублю. На этот раз первым забил Марсело, на 59-й минуте, а чуть позже, на 68-й минуте, вновь отметился Кадевере. Финальной точкой в матче стал гол Мемфиса Депая на 82-й минуте, который и установил итоговый счёт встречи.

Таким образом, «Лион» продолжает активное участие в чемпионской гонке французского чемпионата. На данный момент «ткачи» отстают от «Пари Сен-Жермен» и «Лилля», которые расположились на первом и втором местах соответственно, всего на 2 очка.

Франция - Лига 1. 21-й тур
24 января 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Окончен
0 : 5
Лион
Лион
0:1 Кадевере – 16'   0:2 Марсело – 36'   0:3 Марсело – 59'   0:4 Кадевере – 68'   0:5 Депай – 82'
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