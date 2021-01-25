Виктор Гончаренко подвёл итоги первой недели сборов ЦСКА в Кампоаморе

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после первой недели работы команды на сборах в испанском Кампоаморе.

«Сам Кампоамор всё тот же — классная погода, отличные условия для тренировок, питание, хорошая энергетика. У нас сейчас немножко другая работа — это действительно есть, мы пробуем выстроить процесс по-новому, что-то изменить. Посмотрим, что из этого получится. Первую неделю отработали достаточно хорошо, поэтому присутствует оптимизм.

Может быть, визуально мы и меньше стали работать, поскольку уменьшилось количество тренировок. Но по факту нагрузка, в частности, на мышцы, очень высокая, на занятиях требуется постоянная концентрация и много силы, потому что они проходят интенсивно. Мы мониторим состояние ребят, видим ответную реакцию. Ощущения, что им стало легче, нет. Мы не преследуем цель перегрузить их, как бывало раньше — давай загоним их, а потом посмотрим, что будет, — или недогрузить. Работаем так, как определили. В том расписании, что мы сейчас распланировали, может быть, придется передвинуть один день и найти ещё одну игру. В целом проблем с тренировочными матчами мы пока не видим.

Молодёжь? Мне нравится брать на сборы одного, двоих или даже больше молодых футболистов. Это всегда энергия, очень большое желание, игра на любой позиции, выполнение любой роли. Яковлев, Аванесян, другие ребята работают с хорошей самоотдачей, что и должно быть», — приводит слова Гончаренко пресс-служба «армейцев» на официальном сайте клуба.