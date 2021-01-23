ЦСКА разгромил сборную свободных агентов со счётом 7:0

В товарищеском матче на сборах в Испании московский ЦСКА разгромил сборную свободных агентов. Встреча проходила на поле «Реаль Клуб де Гольф Кампоамор Ресорт» в Кампоаморе и завершилась со счётом 7:0.
Голы забивали Фёдор Чалов, Хёрдур Магнуссон, Ильзат Ахметов, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Алан Дзагоев и Илья Шкурин.
В составе сборной свободных агентов выступали такие футболисты, как Адриан Санчес, Габи, Мичу и Алехандро Маркано.
В следующих матчах красно-синие встретятся с «Ориуэлой» (28 января) и тбилисским «Локомотивом» (5 февраля). Обладатели подписок «Okko Спорт» и «Okko Футбол» смогут увидеть товарищеские матчи «армейцев» без дополнительной платы.
По итогам 19 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает набравший 41 очко «Зенит», второе — ЦСКА. Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.
- 23 января 2021
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