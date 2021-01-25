Суарес выдал второй лучший старт за новый клуб в Примере после Роналду
Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес отметился голом в матче 20-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (3:1).
Как сообщает Opta, для уругвайца этот мяч стал уже 12-м в первых 15 встречах за «матрасников» в чемпионате. Таким образом, Луис выдал второй лучший старт за новый клуб в Примере. Эффектнее выступил только форвард Криштиану Роналду, которому в сезоне-2009/2010 удалось в 15 первых матчах чемпионата в составе мадридского «Реала» забить 13 голов.
Суарес перешёл в «Атлетико» в летнее трансферное окно из «Барселоны», за которую выступал на протяжении шести лет. К «матрасникам» он присоединился бесплатно. Помимо 12 мячей на счету 34-летнего форварда также 2 результативные передачи в Примере.
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