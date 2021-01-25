Глушаков: лидер «Химок»? Если нужно собраться или подсказать, могу взять на себя

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о целях команды, а также ответил на вопрос, можно ли считать его лидером подмосковного клуба.
«У нас есть Дима Хомич, другие опытные ребята. Но нет суперфутболистов, лидеров сборной, к примеру. Борьба сообща на каждом участке поля — вот главное наше оружие. Добротная русская команда, работяги. За счёт этого и пытаемся чего-то добиться.
Глушаков — лидер «Химок»? Не мне судить. Вообще, не хотел бы делать акцент на себе или на ком-то из партнёров. Будем выполнять установку — значит все лидеры и молодцы. Если где-то собраться или что-то подсказать, могу взять на себя. Видел, допустим, как смущались поначалу молодые, не игравшие на высоком уровне. Сказал: «На поле все равны, возраст не имеет значения. Главное — самоотдача. Должны друг за друга горло перегрызть, тогда будет результат».
Задача «Химок»? Руководство пока не говорило о своём видении ситуации. Сейчас приедет на сборы, расскажет, на что настраиваться в этом и следующем сезоне. Такое в мире творится, что вообще непонятно, где мы все окажемся через месяц и закончится ли вообще чемпионат. Сыграть 11 оставшихся матчей — уже важная задача», — цитирует Глушакова сайт «Матч ТВ».
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