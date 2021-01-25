Глушаков: понимал, какие задачи и цели ждут меня в «Химках»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, почему решил присоединиться к подмосковному клубу, а также охарактеризовал главного тренера команды Игоря Черевченко.

«Знал, что «Химки» молоды и только что вышли в Премьер-Лигу. Задор был, но опыта и результатов не хватало. Отсюда 2:7 от «Краснодара» и некоторые другие печальные матчи. Однако у меня были свои цели, главная из которых — помочь команде. Вот помогаю чем могу.

Информация о смене курса, руководства, новичках? Никто мне такой информации не давал. Ясно, что при взгляде на турнирную таблицу сюжеты рисовались разные. Но пообщался с тренером, расспросил, как и что, принял предложение. Ведь и «Ахмат», когда я за него выступал, побывал на последнем месте. Ничего, спасся, набрал в конце сезона неплохой ход. Так что я понимал, какие задачи и цели ждут меня в «Химках».



Три главных отличия тренера Черевченко от остальных? От остальных — слишком объёмная тема. Для себя выделяю в тренере порядочность, профессионализм и… Везунчик. С юмором у тренера порядок. При этом чётко выдерживает рамки, когда шутить, а когда сказать так, чтобы проняло до сердца", — цитирует Глушакова сайт «Матч ТВ».