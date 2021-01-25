Тимур Жамалетдинов: хотел бы играть в топ-лигах Европы. Всё зависит от меня

Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов высказался о возможности в будущем попробовать свои силы в одном из европейских клубов.



«Есть ли планы проявить себя здесь, чтобы заметили в Европе? Почему нет? Если будет такая возможность, мало кто от такого откажется, но об этом ещё рано говорить. Пока можно говорить о других командах в нашем чемпионате уровнем выше. Сначала нужно показать себя здесь, в «Уфе», и только потом говорить о других клубах. На самом деле, у меня нет определённой команды мечты. Хотел бы выступать в топ-чемпионатах Европы, ну и в одном из топ-5 клубов этой страны. Это было бы здорово, но всё зависит от меня», — приводит слова Жамалетдинова «Реальное время».



Жамалетдинов перешёл из ЦСКА в «Уфу» в прошлом году. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Жамалетдинов: главным тренером Слуцкий у меня не был. Неинтересно, чем он занимается