Жамалетдинов: главным тренером Слуцкий у меня не был. Неинтересно, чем он занимается

Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов высказался о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком, с которым работал в ЦСКА.
«Я не слежу за его работой. С ним лично не особо знаком, общался пару раз, когда в ЦСКА пересекались. Как таковым главным тренером он у меня не был, поэтому мне неинтересно, чем он занимается. Хоть это и чемпионат, но «Рубин» не та команда, за которой я слежу», — приводит слова Жамалетдинова «Реальное время».
Напомним, в 2019 году Жамалетдинов, на тот момент выступавший за польский клуб «Лех» на правах аренды из ЦСКА, заявил: «Слуцкий на каждом шагу показывал, что он не ценит меня как футболиста и не любит как человека». Позднее футболист заверил, что его слова исказили.
Жамалетдинов перешёл из ЦСКА в «Уфу» в прошлом году. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
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