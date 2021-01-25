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«Фиорентина» представила фото Кокорина в самолёте на пути в Италию

«Фиорентина» представила фото Кокорина в самолёте на пути в Италию
Футбол / Италия 0

Пресс-служба «Фиорентины» обнародовала фото нападающего «Спартака» Александра Кокорина в самолёте на пути в Италию.

«Мы идём», — подписала фото пресс-служба «фиалок».

Фото можно посмотреть в "твиттере" «Фиорентины».

По прибытии в Италию Александр Кокорин должен пройти медицинское обследование в клинике Вилла Стюарт, после чего подпишет контракт с «Фиорентиной» до 2024 года. Сумма сделки составит € 4,5 млн. Уже на 26 января запланирована первая тренировка российского игрока с «Фиорентиной».

Напомним, что Александр перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

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