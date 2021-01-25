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Тульский «Арсенал» назвал соперников на втором зимнем сборе

Тульский «Арсенал» назвал соперников на втором зимнем сборе
Футбол / РПЛ 0

Тульский «Арсенал» назвал соперников для контрольных матчей на втором зимнем сборе команды.

30 января туляки сыграют с македонской командой «Силекс», 31 января «Арсенал» проведёт матч с латвийской «Лиепарией», 3 февраля состоится встреча с болгарским клубом «Монтана», 6 февраля красно-жёлтые сразятся с боснийским «Велезом».

На первом сборе в Турции «Арсенал» провёл два товарищеских матча. Футболисты из Тулы встретились с сербским клубом «Бачка Топола» (0:0) и сербским «Нови Пазаром» (1:0).

«Арсенал» завершил первую часть сезона на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. Туляки в 19 турах набрали 14 очков. От зоны вылета они находятся в одном очке. Лидером является «Зенит» (41). Сезон в РПЛ возобновится в конце февраля.

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