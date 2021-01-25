Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хабиб Нурмагомедов сыграл с футболистами «Спартака». Его команда победила

Хабиб Нурмагомедов сыграл с футболистами «Спартака». Его команда победила
Футбол / РПЛ 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посетил сборы московского «Спартака» в Объединённых Арабских Эмиратах.

Хабиб опубликовал в своём «инстаграме» видео после матча с футболистами красно-белых. Судя по репликам участников встречи, победила команда Нурмагомедова, в которую попали полузащитники Зелимхан Бакаев и Остон Урунов. Поражение, по всей видимости, потерпела команда защитника Георгия Джикии и бывшего игрока, а ныне автора канала «КраСава» Евгения Савина.

Ранее Нурмагомедов, завершивший карьеру в прошлом году, сообщил о намерении дебютировать в профессиональном футболе.

«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и уступает ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41).

Страсти по Промесу. Как идут торги за кумира фанатов «Спартака»
Переговоры ведутся, но до трансфера ещё далеко. В чём проблема?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021