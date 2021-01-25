Хабиб Нурмагомедов сыграл с футболистами «Спартака». Его команда победила

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посетил сборы московского «Спартака» в Объединённых Арабских Эмиратах.
Хабиб опубликовал в своём «инстаграме» видео после матча с футболистами красно-белых. Судя по репликам участников встречи, победила команда Нурмагомедова, в которую попали полузащитники Зелимхан Бакаев и Остон Урунов. Поражение, по всей видимости, потерпела команда защитника Георгия Джикии и бывшего игрока, а ныне автора канала «КраСава» Евгения Савина.
Ранее Нурмагомедов, завершивший карьеру в прошлом году, сообщил о намерении дебютировать в профессиональном футболе.
«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и уступает ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41).
- 25 января 2021
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