Страсти по Промесу. Как идут торги за кумира фанатов «Спартака»

Переговоры ведутся, но до трансфера ещё далеко. В чём проблема?

Более 600 тыс. евро заплатит «Спартак» Квинси Промесу в качестве подписного бонуса, если клубу удастся выкупить игрока у амстердамского «Аякса». Об этом «Чемпионату» сообщили источник, знакомый с ситуацией, и собеседник, близкий к игроку.

«Спартак» заменит Кокорина Промесом? Квинси, похоже, попрощался с «Аяксом» Московскому клубу трансфер вингера обойдётся почти в два раза дешевле, чем «Севилье», когда она выкупала Промеса у «Спартака».

«Сумма составит около 600 тыс. евро. Зарплата — чуть более 3 млн евро в год, вместо более 4 млн, которые просила сторона игрока. Также премиальная часть может увеличиться при достижении определенных целей. Согласно предварительной договорённости, Квинси будет зарабатывать на уровне Романа Зобнина, поскольку в клубе не намерены делать Промеса самым высокооплачиваемым в команде», — уточнил источник, знакомый с ситуацией.

При этом ожидать подписания контракта в ближайшие день-два не приходится, утверждают наши источники, поскольку прошлый раунд переговоров не привёл ни к чему.

Собеседник, близкий к игроку, подтвердил эту информацию, добавив, что тонкости контракта будут зависеть от формата сделки. «Сама сделка продвигается сложно, поскольку «Аякс» продолжает просить за игрока 15 млн евро, которые «Спартак» не находит правильным платить. Также «Спартак» не спешит подписывать игрока, поскольку в его отношении ведётся расследование. В клубе хотят финансово обезопасить себя в форс-мажорной ситуации, в том числе и разбить платёжку за игрока или договориться с «Аяксом» об аренде», — добавил собеседник.

Источник, близкий к переговорам, заявил, что «Спартак» с «Аяксом» продолжат диалог относительно Промеса. «Поскольку стороны не договорились, то с сегодняшнего дня начался второй раунд переговоров между сторонами», — добавил источник.

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов заявил «Чемпионату», что пока не может подтвердить соглашение по личным условиям. «Если сделка и случится, то на более выгодных для «Спартака» условиях», — подчеркнул он.

Промес снова попал в неприятности. Беги оттуда, Квинси, в «Спартак»! Чуть больше месяца назад он чуть не загремел в тюрьму.

Вместе с тем страсти вокруг кумира фанатов «Спартака» будут подогреваться и дальше, поскольку у самого игрока есть желание вернуться, а у «Аякса» — получить требуемую сумму.