Гвардиола — об увольнении Лэмпарда: нужно добиваться побед, иначе вас уволят

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение «Челси» уволить главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.
«Все тренеры должны побеждать. Люди говорят о проектах, но проектов не существует. Нужно добиваться побед, иначе вас уволят. Я уважаю «Челси» и надеюсь, что скоро встречусь с Фрэнком. Надеюсь, мы сможем посетить ресторан, когда пандемия закончится.
Я не буду осуждать «Челси». По отношению ко всем тренерам они были терпеливы. Я уважаю это решение, так и должно быть. Мы просто стараемся выиграть как можно больше матчей. Каждому тренеру нужно время, чтобы воплотить то, во что он верит», — приводит слова Гвардиолы ESPN.
Ранее сообщалось, что Лэмпарда сменит бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель. Контракт немецкого специалиста и «Челси» будет рассчитан до 2022 года.
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