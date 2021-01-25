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Абрамович: у меня прекрасные отношения с Лэмпардом, это было сложное решение для «Челси»

Абрамович: у меня прекрасные отношения с Лэмпардом, это было сложное решение для «Челси»
Футбол / Англия 0
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Президент «Челси» Роман Абрамович прокомментировал решение клуба уволить главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

«Это было очень сложное решение для клуба. У меня прекрасные личные отношения с Фрэнком, и я очень его уважаю. Он очень порядочный человек и обладает высочайшей трудовой этикой. Однако в нынешних условиях мы считаем, что лучше всего сменить тренера.

От имени всех членов клуба, правления и лично я хотел бы поблагодарить Фрэнка за его работу в качестве главного тренера и пожелать ему всяческих успехов в будущем. Он — икона этого великого клуба, и его статус здесь остаётся неизменным. На «Стэмфорд Бридж» его всегда будут тепло приветствовать», — цитирует президента клуба Романа Абрамовича пресс-служба лондонцев.

Ранее сообщалось, что Лэмпарда заменит бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель. Контракт немецкого специалиста и «Челси» будет рассчитан до 2022 года.

Лэмпард возглавил «Челси» летом 2019 года. В настоящее время команда занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 29 очков в 19 турах. От зоны Лиги чемпионов синих отделяет 5 очков.

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