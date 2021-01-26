Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как относится к прозвищу «Царь». Напомним, пресс-служба французского клуба таким образом охарактеризовала россиянина после его гола в матче 18-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (5:2).

«Монако» сравнил меня с царём? Честно говоря, не очень внимательно слежу за всем этим. Узнал после игры, а весь ажиотаж, к счастью, проходит мимо меня. Мне это просто не нужно, стараюсь абстрагироваться. Сравнение с царём в «твиттере» «Монако» не более чем фан, шутка. Не нужно воспринимать это всерьёз и зацикливаться на этом. Понимаю, что такие вещи необходимы болельщикам, медиа, прессе, но я футболист", — цитирует Головина Sport24.

Александр перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансфера составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет.