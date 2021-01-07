«Царь всё спланировал». В «Монако» рассказали, что Головин мог выйти на поле чуть раньше

Полузащитник «Монако» Александр Головин, забивший во вчерашнем матче 18-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» (5:2), мог появиться на поле раньше 64-й минуты.
Российский футболист вышел на замену на 64-й минуте и спустя всего 10 секунд забил гол. Пресс-служба «Монако» в «Твиттере» сообщила, что выпустить Головина на поле планировалось раньше. Замену футболиста задержал боковой судья, попросивший игрока сменить пластырь из-за его цвета.
«Царь действительно всё спланировал, чтобы войти в игру вовремя», — пошутили в пресс-службе.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Головин забил гол первым же касанием после выхода на замену. Он вышел на поле впервые с августа 2020 года. Тогда российский хавбек получил надрыв задней поверхности бедра, после чего долго восстанавливался.
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