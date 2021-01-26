«Тоттенхэм» заинтересовался экс-защитником «Спартака»
«Тоттенхэм Хотспур» проявляет интерес к защитнику «Наполи» Николе Максимовичу. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, сербский футболист дал понять своему агенту, что он открыт к переговорам о переходе в другой клуб. Максимович имеет на это право, так как контракт «Наполи» и Николы истекает летом этого года. В нынешнем сезоне защитник провёл 14 матчей во всех турнирах, при этом результативными действиями не отметился.
Максимович был арендован московским «Спартаком» во второй половине сезона-2017/2018. Осенью 2020 года интерес к Максимовичу проявляли английский «Вест Хэм», итальянский «Интер», испанская «Валенсия» и французский «Марсель». Недавно на футболиста нацелился «Ливерпуль».
«Ливерпуль» интересуется Николой Максимовичем
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