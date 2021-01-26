Куман рассказал о готовности Месси сыграть с «Райо Вальекано»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос о готовности нападающего и капитана команды Лионеля Месси сыграть в завтрашнем матче 1/8 финала Кубка Испании с «Райо Вальекано».
«Лео хочет играть. Он победитель и хочет участвовать во всех матчах. Завтра мы поговорим и, когда приедем в Мадрид, определим стартовый состав команды. Мы должны подождать до завтра, чтобы узнать точно. У Месси был дискомфорт, но теперь он нетерпеливо ждёт выхода на поле. Он свеж, нет никаких препятствий. Чтобы выигрывать, нам нужен Месси с его навыками игры», — цитирует Кумана Mundo Deportivo.
Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако его не отпустили. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
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