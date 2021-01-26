Алексей Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч Кубка Италии с «Лацио»

«Аталанта» опубликовала заявку команды на матч 1/4 финала Кубка Италии с «Лацио». В список из 23 футболистов попал российский полузащитник Алексей Миранчук.



Заявка «Аталанты»: Росси, Спортьелло, Голлини, Толои, Мэле, Шутало, Гозенс, Кальдара, Ромеро, Джимсити, Руджери, Скальвини, Паломино, Флойлер, де Рон, Малиновский, Пессина, Джабуаа, Миранчук, Муриэль, Ламмерс, Иличич, Сапата.



Матч 1/4 финала Кубка Италии «Аталанта» — «Лацио» состоится завтра, 27 января, на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало — в 19:45 мск.

«Аталанта» в 19 встречах набрала 36 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Римский «Лацио» (34) — на 7-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (43).