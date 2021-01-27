Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг не хочет отпускать Квинси Промеса в «Спартак»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг не хочет отпускать нападающего Квинси Промеса в «Спартак», сообщает AD. Специалист высоко оценивает игрока и рассчитывает, что он останется в клубе. По информации источника, трансфер всё равно может состояться, поскольку в нём заинтересованы Промес и руководство «Аякса».



Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за амстердамский клуб.



Ранее форвард лайкнул пост красно-белых, в котором пресс-служба московского клуба опубликовала видео с некоторыми эффектными голами игрока в составе «Спартака». Многие подписчики прокомментировали эту запись, призвав Промеса вернуться в команду, а затем завалили комментариями и профиль нидерландца.

Источник: «Спартак» согласовал условия контракта с Промесом