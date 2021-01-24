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Источник: «Спартак» согласовал условия контракта с Промесом

Источник: «Спартак» согласовал условия контракта с Промесом
Футбол / РПЛ 0
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Московский «Спартак» достиг прогресса в переговорах по покупке нападающего «Аякса» Квинси Промеса, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

По его информации, москвичи согласовали условия контракта с Промесом. Сумма трансфера может составить € 12 млн.

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов ранее подтвердил переговоры по поводу возвращения в московский клуб Квинси Промеса.

Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за амстердамский клуб.

Ранее форвард лайкнул пост красно-белых, в котором пресс-служба московского клуба опубликовала видео с некоторыми эффектными голами игрока в составе «Спартака». Многие подписчики прокомментировали эту запись, призвав Промеса вернуться в команду, а затем завалили комментариями и профиль нидерландца.

В «Спартаке» подтвердили переговоры с «Аяксом» по Квинси Промесу
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