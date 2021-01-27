За клуб РПЛ впервые сыграл блогер

Голкипер Евгений Спиряков принял участие в товарищеском матче «Урала» с эмиратской «Ливой» (2:1), став первым блогером, сыгравшим за клуб РПЛ.
«В поединке против «Ливы» не приняли участия многие основные игроки нашей команды; игровое время тренерский штаб предоставил футболистам, которые получают меньше игровой практики, а также новичкам и игрокам на просмотре. В их числе был и известный видеоблогер Евгений Спиряков, который также поучаствовал в матче, сменив в воротах «Урала» на 77-й минуте Давыда Алексеева», — сообщает пресс-служба «Урала» в сообществе клуба во «ВКонтакте».
27-летний Спиряков вышел на поле при счёте 2:1 и отстоял на ноль. Евгений, который ведёт YouTube-канал Gloves N' Kit (свыше 600 тыс. подписчиков), является футболистом любительского «Амкала».
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