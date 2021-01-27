«Севилья» разгромила «Валенсию» и вышла в 1/4 Кубка Испании. Черышев остался в запасе
«Севилья» принимала «Валенсию» в матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась крупной победой хозяев со счётом 3:0.
Хозяева открыли счёт на 20-й минуте встречи. Автором гола стал нападающий Люк де Йонг, голевую передачу отдал полузащитник Маркос Акунья. На 33-й минуте нидерландский форвард оформил дубль, на этот раз голевой пас выполнил хавбек Сусо. Через пять минут «Севилья» довела счёт до разгромного усилиями экс-полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича. Таким образом, севильянцы вышли в четвертьфинал Кубка Испании.
Российский хавбек Денис Черышев провёл матч на скамейке запасных. 30-летний игрок сборной России выступает за «летучих мышей» с 2018 года.
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