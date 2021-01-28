Уле-Гуннар Сульшер раскритиковал судейство после поражения «Шеффилду»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после домашнего поражения «Шеффилд Юнайтед» (1:2) в матче 20-го тура чемпионата Англии выступил с критикой работы арбитров в этой встрече.

«Мы полностью владели мячом, но когда пропускаешь два нелепых гола, всегда становится сложно. Мы не создали нужное количество опасных моментов, чтобы забить достаточно голов.

Не хватало этой магии, этого немного свыше. Игроки «Шеффилда» хорошо защищались, конечно, мы отдаём им должное за это, но и у нас не было правильных идей или решений. Первый гол – это фол, Билли Шарп врезался в Давида де Хеа. С другой же стороны, наш гол был отменён, когда фола не было, но что поделать, такой сезон. Это были две ошибки рефери.

Второй пропущенный мяч? Его не должно было быть. Он такой нелепый и глупый. Слишком легко. Мы перестали выходить на мяч, также ему предшествовало 3-4 неверных решения, что не характерно нашей игре.

Не будет большого разбора произошедшего. В этом сезоне было много странных результатов, но, учитывая нынешний мир, мы были самой стабильной командой, и сегодня это ударило по нам», — цитирует Сульшера BBC.