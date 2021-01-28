«Байер» усилился 20-летним крайним защитником «Селтика»

Пресс-служба немецкого «Байера» на официальном сайте клуба сообщила о переходе из шотландского «Селтика» 20-летнего нидерландского крайнего защитника Жереми Фримпонга.
Финансовая сторона сделки не разглашается, однако по версии портала Transfermarkt.de «Байер» заплатил за трансфер € 11 млн. Сам же футболист подписал контракт до лета 2025 года. Для выступлений за клуб он выбрал 30-й номер.
«В лице Фримпонга мы смогли подписать игрока, у которого есть большие возможности для развития, и это снова перспективный переход для «Байера ». Он технически силён, невероятно быстр и имеет желание всегда идти вперёд», — прокомментировал подписание спортивный директор «Байера» Симон Рольфес.
В текущем сезоне 20-летний футболист провёл 30 встреч за «Селтик» во всех турнирах, в которых отметился 1 забитым мячом и 5 результативными передачами. Жереми является воспитанником академии «Манчестер Сити», а в «Селтик» он перешёл в сентябре 2019 года за € 380 тыс.
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