«Байер» нацелился на молодую звезду «Селтика»
Правый защитник «Селтика» Жереми Фримпонг может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. На 20-летнего нидерландца претендует леверкузенский «Байер», о чём информирует Daily Record.
Transfermarkt оценивает Фримпонга в € 4 млн, но «Селтик» планирует выручить за свою молодую звезду порядка € 13 млн. Последнее предложение «Байера» составило € 11 млн, но ожидается, что стороны сумеют достигнуть компромисса в вопросе стоимости игрока.
Ранее представители «Селтика» заявляли, что не планируют продавать своих лидеров зимой. Однако Фримпонг всё равно попросил руководство «кельтов» отпустить его.
В своё время шотландский гранд приобрёл Жереми за € 350 тыс. До «Селтика» нидерландец выступал за молодёжные команды «Манчестер Сити».
«Байер» объявил о переходе защитника «Манчестер Юнайтед»
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