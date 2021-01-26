«Байер» нацелился на молодую звезду «Селтика»

Правый защитник «Селтика» Жереми Фримпонг может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. На 20-летнего нидерландца претендует леверкузенский «Байер», о чём информирует Daily Record.

Transfermarkt оценивает Фримпонга в € 4 млн, но «Селтик» планирует выручить за свою молодую звезду порядка € 13 млн. Последнее предложение «Байера» составило € 11 млн, но ожидается, что стороны сумеют достигнуть компромисса в вопросе стоимости игрока.

Ранее представители «Селтика» заявляли, что не планируют продавать своих лидеров зимой. Однако Фримпонг всё равно попросил руководство «кельтов» отпустить его.

В своё время шотландский гранд приобрёл Жереми за € 350 тыс. До «Селтика» нидерландец выступал за молодёжные команды «Манчестер Сити».