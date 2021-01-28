В Ирландии погиб 16-летний футболист

Футболист академии «Богемианс» Джош Данн погиб в результате уличного инцидента, сообщает The Irish Sun.



Полиции ещё предстоит расследовать обстоятельства произошедшего, однако, по предварительной информации, между компаниями молодых людей, в одной из которых был 16-летний Данн, вспыхнул конфликт из-за велосипеда. Юный спортсмен был доставлен в больницу с ножевыми ранениями, но врачам не удалось спасти его жизнь. Ещё один участник инцидента находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. В больнице также находится 20-летний молодой человек, однако степень его травм не уточняется.



«Все в клубе опустошены новостями о смерти Джоша Данна при трагических обстоятельствах. Джош был талантливым молодым футболистом, и его бывшие партнёры по команде и тренеры будут скучать по нему. Выражаем глубочайшие соболезнования его семье и друзьям», — говорится в сообщении «Богемианс» в «Твиттере».