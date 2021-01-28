Вратарь «СКА-Хабаровска» Игорь Обухов продолжит карьеру в «Роторе»
Вратарь «СКА-Хабаровска» Игорь Обухов продолжит карьеру в «Роторе», сообщает пресс-служба хабаровского клуба.
Обухов является воспитанником академии «Зенита». В нынешнем сезоне 24-летний голкипер провёл 22 матча, пропустил 24 мяча и семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость вратаря в € 350 тыс.
«Ротор», набрав 14 очков в 19 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в зоне стыковых матчей. За 26 туров «СКА-Хабаровск» набрал 40 очков и занимает седьмое место в розыгрыше Футбольной национальной лиги. Следующий официальный матч команда проведёт 20 февраля в Кубке России. «СКА-Хабаровск» сыграет в 1/8 финала с московским ЦСКА.
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