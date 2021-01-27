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Вратарь Алексей Городовой пополнил состав «СКА-Хабаровска»

Вратарь Алексей Городовой пополнил состав «СКА-Хабаровска»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Состав «СКА-Хабаровска» пополнил вратарь Алексей Городовой, который первую часть сезона провёл в «Велесе». За новый клуб голкипер будет выступать под номером 93, сообщает пресс-служба хабаровской команды. Городов стал игроком «СКА-Хабаровска» на правах субаренды.

Городовой выступал за молодёжные команды ставропольского «Динамо» и «Ростова». Первый профессиональный контракт подписал с «Динамо» (Ставрополь), за которое провёл пять матчей в ПФЛ в качестве нападающего. Затем продолжил карьеру в «Сахалине», «Якутии», «Спартаке» (Нальчик). В 2017-2018 годах выступал за клуб второго дивизиона чемпионата Норвегии «Конгсвингер».

В январе 2019 перешёл в казанский «Рубин», однако в феврале был отдан на полгода в аренду в «Зенит-2». В июле 2020 также на правах аренды перешёл в «Велес».

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