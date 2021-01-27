Вратарь Алексей Городовой пополнил состав «СКА-Хабаровска»

Состав «СКА-Хабаровска» пополнил вратарь Алексей Городовой, который первую часть сезона провёл в «Велесе». За новый клуб голкипер будет выступать под номером 93, сообщает пресс-служба хабаровской команды. Городов стал игроком «СКА-Хабаровска» на правах субаренды.
Городовой выступал за молодёжные команды ставропольского «Динамо» и «Ростова». Первый профессиональный контракт подписал с «Динамо» (Ставрополь), за которое провёл пять матчей в ПФЛ в качестве нападающего. Затем продолжил карьеру в «Сахалине», «Якутии», «Спартаке» (Нальчик). В 2017-2018 годах выступал за клуб второго дивизиона чемпионата Норвегии «Конгсвингер».
В январе 2019 перешёл в казанский «Рубин», однако в феврале был отдан на полгода в аренду в «Зенит-2». В июле 2020 также на правах аренды перешёл в «Велес».
- 27 января 2021
-
10:54
-
10:47
-
10:35
-
10:33
-
10:19
-
10:17
-
10:02
-
09:56
-
09:45
-
09:42
-
09:33
-
09:30
-
08:45
-
08:30
-
08:15Педро Роша сравнил Карреру и Тедеско Эксклюзив
-
07:45
-
07:14
-
05:32
-
05:19
-
04:45
-
04:29
-
04:00
-
03:22
-
02:47
-
02:24
-
02:07
-
01:49
-
01:32
-
01:15
-
01:15
-
01:07
-
01:06
-
00:57
-
00:52
-
00:47