Вратарь Алексей Городовой пополнил состав «СКА-Хабаровска»

Состав «СКА-Хабаровска» пополнил вратарь Алексей Городовой, который первую часть сезона провёл в «Велесе». За новый клуб голкипер будет выступать под номером 93, сообщает пресс-служба хабаровской команды. Городов стал игроком «СКА-Хабаровска» на правах субаренды.



Городовой выступал за молодёжные команды ставропольского «Динамо» и «Ростова». Первый профессиональный контракт подписал с «Динамо» (Ставрополь), за которое провёл пять матчей в ПФЛ в качестве нападающего. Затем продолжил карьеру в «Сахалине», «Якутии», «Спартаке» (Нальчик). В 2017-2018 годах выступал за клуб второго дивизиона чемпионата Норвегии «Конгсвингер».



В январе 2019 перешёл в казанский «Рубин», однако в феврале был отдан на полгода в аренду в «Зенит-2». В июле 2020 также на правах аренды перешёл в «Велес».

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