«Ахмат» сыграл вничью с македонской командой «Шкупи» в товарищеском матче на сборе. Встреча прошла в Белеке (Турция) и завершилась со счётом 1:1.



Под занавес первого тайма, на 39-й минуте, грозненцы пропустили. Автором гола стал нападающий Илирид Адеми. Уйти от поражения команде Андрея Талалаева удалось благодаря точному удару в исполнении защитника Андрея Семёнова на 73-й минуте матча.



«Ахмат», набрав 26 очков в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда находится в 12 очках от зоны стыковых матчей, а от зоны еврокубков её отделяют 5 очков.



В первом матче после зимнего перерыва «Ахмату» предстоит сыграть с московским «Динамо». Встреча чемпионата России пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном 28 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.