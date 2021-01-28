Орлов: Азмуну ищут новую команду, уже ведут переговоры

Комментатор Геннадий Орлов поделился информацией о возможном уходе из «Зенита» нападающего Сердара Азмуна.



«Представители Азмуна уже ведут переговоры с другими клубами. Подыскивают ему новую команду. Думаю, летом он уйдёт, и это будет вполне нормально. Сердар уже столько поиграл в России, ему хочется расти, и он этого не скрывает. Все относятся к нему с пониманием. Сколько титулов он помог выиграть «Зениту», всё заслужено. Жаль, что травму получил в матче с «Уралом». Он очень полезен для «Зенита». Если будет уходить, проводим его аплодисментами», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».



Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне 26-летний иранский форвард принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

Сердар Азмун допустил, что покинет «Зенит»