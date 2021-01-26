Сердар Азмун допустил, что покинет «Зенит»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун допустил, что может покинуть петербургский клуб, так как спустя восемь лет выступлений в России форвард хочет попробовать новый вызов.

«Я действительно говорил, что много чего добился, много чему научился в России. Если у меня появится возможность проявить себя на другом уровне — почему нет? Я считаю, что каждый спортсмен должен стремиться к этому», — цитирует Азмуна «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне 26-летний Азмун принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. Азмун занял второе место в голосовании за лучшего футболиста Азии в 2020 году. Известно, что иранцем интересуются европейские клубы, такие как «Боруссия» Д, «Наполи», «Арсенал».