Тухель оценил необходимость зимних трансферов для «Челси»

Новоиспеченный наставник «Челси» Томас Тухель оценил необходимость усиления состава команды текущей зимой. По его мнению, «аристократы» не нуждаются в приобретениях до закрытия зимнего трансферного окна.

«Мне сложно сказать наверняка, ведь я только пришёл, но нет, видимых пробелов в составе «Челси» нет. Я очень доволен тем, что есть на данный момент. В моём распоряжении 22 полевых игрока и голкипер», — сказал Тухель в беседе с корреспондентом издания Goal.

Немецкий специалист также сказал, что доволен тем составом, который собрал в Лондоне Фрэнк Лэмпард.

Напомним, ранее Тухель заявлял, что всегда мечтал поработать с Н’Голо Канте. Кроме того, по словам Томаса, он хорошо знаком по работе в Германии с такими игроками, как Кай Хаверц, Тимо Вернер и Антонио Рюдигер.