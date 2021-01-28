Тухель оценил необходимость зимних трансферов для «Челси»

Новоиспеченный наставник «Челси» Томас Тухель оценил необходимость усиления состава команды текущей зимой. По его мнению, «аристократы» не нуждаются в приобретениях до закрытия зимнего трансферного окна.
«Мне сложно сказать наверняка, ведь я только пришёл, но нет, видимых пробелов в составе «Челси» нет. Я очень доволен тем, что есть на данный момент. В моём распоряжении 22 полевых игрока и голкипер», — сказал Тухель в беседе с корреспондентом издания Goal.
Немецкий специалист также сказал, что доволен тем составом, который собрал в Лондоне Фрэнк Лэмпард.
Напомним, ранее Тухель заявлял, что всегда мечтал поработать с Н’Голо Канте. Кроме того, по словам Томаса, он хорошо знаком по работе в Германии с такими игроками, как Кай Хаверц, Тимо Вернер и Антонио Рюдигер.
- 28 января 2021
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