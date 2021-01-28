Уэйн Руни: не удивился новости об увольнении Лэмпарда из «Челси»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни высказался об увольнении Фрэнка Лэмпарда с поста наставника «Челси».
«Честно говоря, не удивился. У «Челси» такая манера ведения бизнеса, и увольнение Фрэнка Лэмпарда не стало таким уж большим сюрпризом. Считаю, он заслуживал продолжения работы на «Стэмфорд Бридж». В прошлом сезоне он добился успеха с «Челси» в сложных обстоятельствах.
В команде появились новые футболисты. На то, чтобы построить команду и начать бороться за титулы, требуется время. Если говорить о набранных очках, не думаю, что они так уж сильно отставали от борьбы за титул даже в этом сезоне.
Конечно, для Лэмпарда и помощников это разочарование, но лично я не удивлен. Уверен, Фрэнк понимал, когда подписывал контракт с «Челси», что времени ему не дадут. Там требуют завоевывать трофеи, и это, с одной стороны, хорошо, потому что вынуждает тренеров давать результат. С другой — если уж вы позволяете привезти нескольких игроков из разных стран, то дайте тренеру хотя бы доработать сезон», – приводит слова Руни Sly Sports.
«Челси» в 20 матчах набрал 30 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. До работы в «Челси» Фрэнк Лэмпард был главным тренером «Дерби Каунти». В сезоне-2018/2019 «бараны» под его руководством дошли до финала плей-офф Чемпионшипа, где уступили «Астон Вилле» (1:2).
- 28 января 2021
-
22:04
-
21:41
-
21:36
-
21:28
-
21:26
-
21:19
-
21:10
-
21:03
-
20:56
-
20:34
-
20:31
-
20:11
-
20:06
-
20:06
-
20:00
-
19:46
-
19:36
-
19:31
-
19:10
-
18:56
-
18:53
-
18:42
-
18:27
-
18:15
-
17:57
-
17:55
-
17:39
-
17:26
-
17:25
-
17:14
-
16:59
-
16:58
-
16:46
-
16:43
-
16:32