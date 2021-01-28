Уэйн Руни: не удивился новости об увольнении Лэмпарда из «Челси»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни высказался об увольнении Фрэнка Лэмпарда с поста наставника «Челси».



«Честно говоря, не удивился. У «Челси» такая манера ведения бизнеса, и увольнение Фрэнка Лэмпарда не стало таким уж большим сюрпризом. Считаю, он заслуживал продолжения работы на «Стэмфорд Бридж». В прошлом сезоне он добился успеха с «Челси» в сложных обстоятельствах.



В команде появились новые футболисты. На то, чтобы построить команду и начать бороться за титулы, требуется время. Если говорить о набранных очках, не думаю, что они так уж сильно отставали от борьбы за титул даже в этом сезоне.



Конечно, для Лэмпарда и помощников это разочарование, но лично я не удивлен. Уверен, Фрэнк понимал, когда подписывал контракт с «Челси», что времени ему не дадут. Там требуют завоевывать трофеи, и это, с одной стороны, хорошо, потому что вынуждает тренеров давать результат. С другой — если уж вы позволяете привезти нескольких игроков из разных стран, то дайте тренеру хотя бы доработать сезон», – приводит слова Руни Sly Sports.



«Челси» в 20 матчах набрал 30 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. До работы в «Челси» Фрэнк Лэмпард был главным тренером «Дерби Каунти». В сезоне-2018/2019 «бараны» под его руководством дошли до финала плей-офф Чемпионшипа, где уступили «Астон Вилле» (1:2).

Маунт: Лэмпард очень много для меня значит