Адвокат Широкова: Данченков понял, что его используют для пиара. Никиту бросили

Вадим Лялин, адвокат бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, прокомментировал прекращение сотрудничества между судьёй Никитой Данченковым, избитым его подзащитным, и его адвокатами.
«Что касается поданной жалобы, человек был введён в заблуждение собственными адвокатами, с которыми было прекращено сотрудничество с явным негативом и обидой. Всё-таки они рассчитывали заработать. Никита под конец начал понимать, что его используют для того, чтобы не сильно добросовестные адвокаты получили пиар. По итогу они бросили его, обвинив в том, что Никита не заплатил им чужими деньгами. Когда адвокат переобувается в воздухе, это школа Добровинского и компании.
Никита может прийти без защитников или написать заявление, попросив рассмотреть апелляцию без его присутствия. Лишний раз позориться – дело такое… Роман же ударился в благотворительность, занимается общественными нагрузками, совершает поступки приличного человека», — передаёт слова Лялина корреспондент «Чемпионата» Михаил Бондарук.
- 29 января 2021
-
11:32
-
11:30
-
11:12
-
10:50
-
10:43
-
10:41
-
10:38
-
10:30
-
10:26
-
10:14
-
10:00
-
10:00
-
09:45
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:28
-
09:14
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
04:20
-
03:17
-
02:52
-
02:26
-
02:01
-
01:38
-
01:19
-
01:07
-
00:56
-
00:51
-
00:47
-
00:42
-
00:29