Адвокат Широкова: Данченков понял, что его используют для пиара. Никиту бросили

Вадим Лялин, адвокат бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, прокомментировал прекращение сотрудничества между судьёй Никитой Данченковым, избитым его подзащитным, и его адвокатами.



«Что касается поданной жалобы, человек был введён в заблуждение собственными адвокатами, с которыми было прекращено сотрудничество с явным негативом и обидой. Всё-таки они рассчитывали заработать. Никита под конец начал понимать, что его используют для того, чтобы не сильно добросовестные адвокаты получили пиар. По итогу они бросили его, обвинив в том, что Никита не заплатил им чужими деньгами. Когда адвокат переобувается в воздухе, это школа Добровинского и компании.



Никита может прийти без защитников или написать заявление, попросив рассмотреть апелляцию без его присутствия. Лишний раз позориться – дело такое… Роман же ударился в благотворительность, занимается общественными нагрузками, совершает поступки приличного человека», — передаёт слова Лялина корреспондент «Чемпионата» Михаил Бондарук.

Широков: адвокаты Данченкова говорили, что работают бесплатно. Теперь вдруг надо заплатить