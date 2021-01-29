Адвокат Широкова: Данченков уже не проявляет интереса. Это полное фиаско

Вадим Лялин, адвокат бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, прокомментировал решение о переносе рассмотрения апелляции по делу об избиении судьи Никиты Данченкова.



«В багажнике машины лежат спортивные костюмы, гетры, майка Широкова с подписями футболистов для детского дома. Соответственно, те самые бутсы, которые были приобретены человеком, который захотел остаться анонимным из-за ненужности пиара. Детям в музее будет приятно иметь майку и кроссовки. Всё это сейчас транзитом уедет в Кострому. Дети, конечно, будут рады тому, что в городе будет спортивная одежда одного из лучших игроков России.



Апелляцию перенесли на 8 февраля. Со слов представителя суда, Никита уже не проявляет интереса. Его представители и заработать не смогли, и пиара не получили. Это полное фиаско. Мы несем ответственность за то, что совершили. Это недостойный и неправильный поступок. Однако причиной стало недобросовестное судейство и непрофессионализм Данченкова. Это его позор. Мы против недобросовестного судейства. Если ты делаешь такие поступки, может, ты не на своём месте», — передаёт слова Лялина корреспондент «Чемпионата» Михаил Бондарук.

Адвокат Широкова: Данченков понял, что его используют для пиара. Никиту бросили