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«Думаю, это конец». Андре Виллаш-Боаш считает, что покинет «Марсель» в конце сезона

«Думаю, это конец». Андре Виллаш-Боаш считает, что покинет «Марсель» в конце сезона
Футбол / Франция 0

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш признался, что ожидает ухода из клуба по окончании нынешнего сезона.

«Да, я думаю, что покину клуб в июне, это нормально. Учитывая нынешнюю ситуацию, думаю, это конец. Предложение продлить контракт? Не думаю, что такое будет возможно», — приводит слова португальского специалиста Get French Football News.

Виллаш-Боаш возглавил «Марсель» в 2019 году. Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла второе место в чемпионате Франции и вышла в Лигу чемпионов, где не смогла преодолеть групповой этап. В настоящее время провансальцы располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Лиги 1.

До «Марселя» Виллаш-Боаш тренировал «Шанхай СИПГ», «Зенит», «Тоттенхэм Хотспур», «Челси» и «Порту».

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