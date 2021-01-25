Вальверде может сменить Виллаш-Боаша в «Марселе»

56-летний испанский специалист Эрнесто Вальверде, возглавлявший каталонскую «Барселону» с 2017 по 2020 год, является главным кандидатом на замену португальскому главному тренеру «Марселя» Андре Виллаш-Боашу, информирует Goal со ссылкой на Movistar.
Как сообщает источник, именно Вальверде является наиболее предпочтительным кандидатом на место главного тренера «Марселя». Португальский экс-тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре-Виллаш Боаш может быть уволен в ближайшие несколько дней из-за плохой формы команды, и источник утверждает, что французская сторона остановила свой выбор на Вальверде, но ещё не вступала с ним в переговоры.
Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадиях 1/4 и 1/2 финала, проиграв «Роме» (4:1, 0:3) и «Ливерпулю» (3:0, 0:4) соответственно. 13 января 2020 года Вальверде на посту главного тренера сине-гранатовых сменил бывший наставник «Бетиса» Энрике Сетьен.
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