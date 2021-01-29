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«Долго ждать не буду». Сычёв рассказал о предложении Леонченко о работе в «Локомотиве»

«Долго ждать не буду». Сычёв рассказал о предложении Леонченко о работе в «Локомотиве»
Футбол / РПЛ 0
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв рассказал о разговоре с новым гендиректором «железнодорожников» Владимиром Леонченко по поводу работы в спортивном департаменте московского клуба.

«Я получил квалификацию, которая позволяет работать генеральным, спортивным, коммерческим директором. Но, естественно, меня больше тянет в спортивный департамент. В этом я разбираюсь лучше всего.

Были контакты с «Локомотивом». Генеральный директор Владимир Леонченко позвонил перед Новым годом. Обсуждалось, что игроки, отдавшие клубу много лет, должны работать. Говорили про спортивный отдел. Планировалось вернуться к разговору после Нового года, но воз и ныне там. Прошлого генерального сняли, от него не дождался приглашения. Посмотрим, как будет сейчас. В любом случае время идёт, хочется получать знания, опыт. Долго ждать не буду. Если «Локомотив» не хочет меня видеть, найду другое место работы», — цитирует Сычёва Eurosport.

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