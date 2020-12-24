Гендиректор «Локо» Леонченко: Николич может спокойно готовиться к возобновлению сезона

Новый генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал назначение на должность и ответил на вопрос о будущем главного тренера «железнодорожников» Марко Николича.
«Для меня большая честь возглавить такой именитый клуб. В «Локомотиве» я когда-то делал первые шаги в профессиональном футболе. 1994 год, когда были завоеваны первые медали «Локомотива» в российской истории. Я прекрасно понимаю и ценю традиции клуба, с большим уважением отношусь к болельщикам. Перед клубом всегда стояли задачи достигать максимально возможных результатов.
Что касается текущей ситуации, сейчас у всех команд отпуск. Футболисты должны набраться сил и спокойно готовиться к возобновлению сезона. Ситуация в клубе стабильная, есть действующий контракт с главным тренером. Николич тоже может спокойно готовиться к продолжению сезона. Все составляющие для жизнедеятельности команды нормально функционируют. Всё в рабочем режиме, футбольная жизнь продолжается. Самые добрые пожелания — болельщикам «Локомотива», — цитирует Леонченко «Матч ТВ».
Николич возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. На посту наставника московского клуба он сменил Юрия Сёмина.
- 24 декабря 2020
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