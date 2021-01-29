Роналдо назвал фаворитов Лиги чемпионов

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо назвал фаворитов в борьбе за победу в Лиге чемпионов.



«Ещё рано называть фаворитов, но я бы сказал, что это „Бавария“, „Реал“, „Барселона“, а также „Манчестер Сити“ и „Пари Сен-Жермен“. У парижан отличная команда и есть Неймар», — приводит слова Роналдо Mundo Deportivo.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» сыграет с «Ливерпулем», «Барселона» встретится с «Пари Сен-Жермен», «Порту» проведёт две встречи с «Ювентусом», «Севилья» сыграет с дортмундской «Боруссией», «Лацио» будет играть с «Баварией», «Атлетико» встретится с «Челси», мёнхенгладбахская «Боруссия» сыграет с «Манчестер Сити», а «Аталанта» проведёт две встречи с мадридским «Реалом».