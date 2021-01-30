«Вест Бромвич» подписал форварда «Галатасарая»

Форвард турецкого «Галатасарая» Мбайе Дьян перешёл в «Вест Бромвич» на правах аренды. Об этом сообщает сайт английского клуба. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне 29-летний сенегалец забил 11 голов в 18 матчах за свой клуб. «Галатасарай» делит с «Фенербахче» второе место в чемпионате Турции, отставая от «Бешикташа» на два очка. Ранее «Галатасарай» подписал форварда «Монако» и сборной Нигерии Генри Оньекуру, которого хотел приобрести московский ЦСКА.

Летом 2019 года сообщалось, что Дьян может перейти в московский «Спартак» при условии, если клуб будет ему платить € 3 млн в год.

Также стало известно, что «Вест Бромвич» подпишет нигерийского экс-нападающего ЦСКА Ахмеда Мусу на правах свободного агента.