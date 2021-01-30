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Тухель: моя задача — заставить Вернера вновь улыбаться

Тухель: моя задача — заставить Вернера вновь улыбаться
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о нападающем лондонской команды Тимо Вернере.

«Вижу, что Тимо немного закрыт и на него давит груз ответственности. Он переживает, и это показывает его невероятный характер. Иногда излишние переживания не идут на пользу нападающему, но он не такой. Он недоволен собой и тем, как складывались дела в последнее время.

Сейчас важно восстановить уверенность Тимо в себе, заставить его вновь улыбаться и меньше сомневаться в своих силах. Моя задача сделать это. Я должен помочь Тимо и использовать его сильные стороны», — приводит слова Тухеля Goal.com.

В нынешнем сезоне Вернер принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Тухель рассказал о сообщении от Лэмпарда, полученном уже после назначения немца в «Челси»
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