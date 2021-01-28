Тухель рассказал о сообщении от Лэмпарда, полученном уже после назначения немца в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о сообщении Фрэнка Лэмпарда, полученном после назначения немца на пост наставника лондонцев.
«Могу предположить, что увольнение Фрэнка Лэмпарда — это большое-большое разочарование для фанатов. Испытываю самое большое уважение к нему. Я был большим поклонником Фрэнка в бытность его игроком. Было максимально приятно наблюдать за его игрой. Он был одной из ключевых фигур, из матча в матч демонстрировал, что такое „Челси“: интенсивность, преданность, менталитет победителя. Испытываю самое большое уважение к нему лично и его наследию.
Ещё больше он вырос в моих глазах, когда сегодня утром я получил от него личное сообщение. Он пожелал мне всего наилучшего и выразил надежду, что мы сможем встретиться, когда это будет возможно», — приводит слова немца ESPN.
«Челси» в 20 матчах набрал 30 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 28 января 2021
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