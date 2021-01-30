Йоррит Хендрикс — в основном составе «Спартака» на первый матч 2021 года

Стал известен состав «Спартака» на товарищеский матч с «Пахтакором» (Узбекистан). Старт встречи – в 15:00 мск. В основном составе заявлен полузащитник Йоррит Хендрикс, пополнивший команду во время зимней паузы.



Основной состав: Максименко, Жиго, Хендрикс, Айртон, Бакаев, Джикия, Понсе, Игнатов, Крал, Ещенко, Роша.



Запасные: Селихов, Кутепов, Маслов, Гапонов, Зобнин, Умяров, Маркитесов, Мозес, Соболев, Ларссон.



Йоррит — воспитанник ПСВ, находился в структуре клуба с 2004 года. В этом сезоне провёл 16 матчей, но результативными действиями не отметился. В 2016 году Хендрикс дебютировал в матче за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.

«Спартак» показал видео первых дней Йоррита Хендрикса в клубе