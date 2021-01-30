«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 21-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед» на матч 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Лапорт, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Торрес, Фоден, Б. Силва, Жезус.
Запасные: Стеффен, Стоунс, Канселу, Эрик Гарсия, Б. Менди, Бернабе, Родриго, Стерлинг, Марез.
«Шеффилд Юнайтед»: Ремсдейл, Башам, Иган, Балдок, Ампаду, Ландстрём, Бёрк, Норвуд, Флек, Богл, Брустер.
Запасные: Фодеринхэм, Брайан, Джагелка, Лоу, Гордон, Макбарни, Муссе, Макголдрик, Шарп.
«Манчестер Сити» в 19 матчах набрал 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Клинки» (8) — на последнем, 20-м месте.
- 30 января 2021
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